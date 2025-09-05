Musique COCODRI Espace Culturel Sainte-Anne Saint-Lyphard

Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Début : 2026-05-21 20:30:00

fin : 2026-05-21 21:45:00

2026-05-21

Par la Station Marécage.

Folk BeatBox from les Bords de Loire.

COCODRI (alligator en langue Cajun) tend un pont entre les 2 rives d’un fleuve imaginaire. Quelque part entre la Loire et le Mississippi. L’animal remonte les courants musicaux, ruisselle dans les valses blues, il sue le bayou, il se gonfle au swing, il bruisse des vagues bluegrass, rap, folk. En trio sur la berge, COCODRI invite à un voyage surprenant en Vf et en Vo.

Le trio nantais propose un savoureux mélange entre instruments traditionnels de la Louisiane et beatbox moderne.

Parfois l’anglais et le français se mêlent dans une même chanson, et c’est en somme toute logique puisque la musique cajun est issue de la culture francophone installée en Amérique. Gaëtan, Simon et Jidé, ces trois aventuriers sans fard multi-instrumentistes, jongle avec Station Marécage, entre les styles musicaux, passant du blues au swing ou encore le jazz.

À vos oreilles ! Vous êtes prêt à embarquer pour un aller-retour vers la Louisiane, lors d’une soirée festive en clôture de saison ?

Tout public

Billetterie à l’Office de Tourisme de Saint Lyphard ou par téléphone au 02 40 91 41 34. .

Billetterie à l'Office de Tourisme de Saint Lyphard ou par téléphone au 02 40 91 41 34.

