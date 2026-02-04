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Promenade suspendue Saint-Lyphard

Promenade suspendue Saint-Lyphard samedi 16 mai 2026.

Adresse : Village de Kerhinet

Ville : 44410 Saint-Lyphard

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Lyphard

Promenade suspendue

Village de Kerhinet Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 12:00:00

Date(s) :
2026-05-16

La compagnie Les Zêtres est en résidence au parc de la Brière pour leur spectacle en création Promenade suspendue , une déambulation aérienne in-situ dans le village de Kerhinet !   .

Village de Kerhinet Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 68 68  maisonduparc@parc-naturel-briere.fr

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English :

L’événement Promenade suspendue Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44

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