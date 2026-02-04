Promenade suspendue Saint-Lyphard
Promenade suspendue Saint-Lyphard samedi 16 mai 2026.
Saint-Lyphard
Promenade suspendue
Village de Kerhinet Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 12:00:00
Date(s) :
2026-05-16
La compagnie Les Zêtres est en résidence au parc de la Brière pour leur spectacle en création Promenade suspendue , une déambulation aérienne in-situ dans le village de Kerhinet ! .
Village de Kerhinet Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 68 68 maisonduparc@parc-naturel-briere.fr
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English :
L’événement Promenade suspendue Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44
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