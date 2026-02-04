Saint-Lyphard

Expo-Vente Toupic et Filéa et Atelier Marie-Claude

Gîte des Écoliers Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-28 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-17 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

Exposition-vente Toupic et Filéa

Il s’agit d’une exposition-vente mettant en avant les créations textiles artisanales de Toupic et Filéa vêtements pour enfants, accessoires pour petits et grands, inspirés d’un univers féerique et lutinesque.

Atelier Marie-Claude

En parallèle, l’Atelier Marie-Claude propose des bijoux en pâte polymère: bracelets, colliers, boucles d’oreilles originales et colorés! .

Gîte des Écoliers Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 68 68 maisonduparc@parc-naturel-briere.fr

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English :

L’événement Expo-Vente Toupic et Filéa et Atelier Marie-Claude Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44