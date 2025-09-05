Théâtre-humour Fête des mères Espace Culturel Sainte-Anne Saint-Lyphard

Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Début : 2026-05-05 20:30:00

fin : 2026-05-05 21:45:00

Par la compagnie MidiMinuit

Succès d’Avignon 2024

Louise, ancienne étudiante en Maths Sup, s’est convertie dans le Stand Up…

Elle y parle de ses amours, sa famille et en particulier de sa mère. Suite à un sketch au vitriol, mère et fille ne s’adressent plus la parole depuis bientôt 3 ans.

Malgré leur brouille et en manque d’inspiration, Louise décide de réapparaître dans la maison maternelle pour assister au grand évènement familial la fête des Mères.

Ce sera, pour elle, l’occasion de retrouver ses frères Gabriel et Ziggy, accompagnés de leurs conjoints. Alors que tout le monde fait connaissance, l’absence de la mère étonne puis inquiète.

Quelque part entre les comédies de Jaoui/Bacri et le Perche, fête des Mères est une tragi-comédie qui rend hommage aux fratries, aux gens qui se parlent sans s’écouter, qui se comprennent sans se parler.

La presse en parle/// Incisif, méchant, drôle et superbement interprété TELERAMA

Réservation à l’office de tourisme ou par téléphone au 02 40 91 41 34. .

Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 41 34 service.culturel@mairie-saint-lyphard.fr

