Initiation vannerie avec Claire Rigaud Saint-Lyphard
Initiation vannerie avec Claire Rigaud Saint-Lyphard samedi 9 mai 2026.
Saint-Lyphard
Initiation vannerie avec Claire Rigaud
Village de Kerhinet Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-10 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28
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Différents ateliers vous seront proposés avec des durées et des tarifs variables. .
Village de Kerhinet Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 68 68 maisonduparc@parc-naturel-briere.fr
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English :
L’événement Initiation vannerie avec Claire Rigaud Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44
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