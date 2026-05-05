Saint-Lyphard

Initiation vannerie avec Claire Rigaud

Village de Kerhinet Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28

Retrouvez Claire Rigaud pour des initiations à la vannerie avec une multitude de réalisation possible !

Différents ateliers vous seront proposés avec des durées et des tarifs variables. .

Village de Kerhinet Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 68 68 maisonduparc@parc-naturel-briere.fr

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English :

L’événement Initiation vannerie avec Claire Rigaud Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44