Fresque du Climat Village de Kerhinet Saint-Lyphard

Saint-Lyphard

Fresque du Climat

Village de Kerhinet Salle de Classe du CET Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30 17:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Un atelier en petit groupe pour découvrir, de manière ludique et interactive, les mécanismes du changement climatique.

Animé par l’Espace citoyen du climat et de la biodiversité, entre Loire et Vilaine

Les ateliers sont à prix libre et conscient pour les participants. .

Village de Kerhinet Salle de Classe du CET Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 68 68 maisonduparc@parc-naturel-briere.fr

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English :

L’événement Fresque du Climat Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44