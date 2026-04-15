Ateliers de maniabilité et film, Centre d’accueil de loisirs, école, Donville-les-Bains

Ateliers de maniabilité et film Mercredi 20 mai, 14h00 Centre d’accueil de loisirs, école Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:00:00+02:00

4 ateliers de maniabilité et une partie théorique, avec projection d’un film, suivis d’échanges.

Animation proposée aux enfants inscrits au centre d’accueil

Partenaire : service Accueil enfance jeunesse

Centre d’accueil de loisirs, école 2 rue de la Passardière, Donville-les-Bains Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie

4 ateliers de maniabilité et une partie théorique, avec projection d’un film, suivis d’échanges