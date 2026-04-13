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Balade de Donville à Regnéville s/Mer, L’église Saint Clair, Donville-les-Bains

Balade de Donville à Regnéville s/Mer, L’église Saint Clair, Donville-les-Bains

Balade de Donville à Regnéville s/Mer, L’église Saint Clair, Donville-les-Bains dimanche 24 mai 2026.

Lieu : L'église Saint Clair

Adresse : Rue de la vieille église, Donville-les-Bains

Ville : 50350 Donville-les-Bains

Département : Manche

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Balade de Donville à Regnéville s/Mer Dimanche 24 mai, 10h30 L’église Saint Clair Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-24T10:30:00+02:00 – 2026-05-24T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-24T10:30:00+02:00 – 2026-05-24T16:30:00+02:00

Journée-découverte guidée à vélo par les petites routes jusqu’à Regnéville-sur-Mer.
Cyclistes occasionnels et confirmés (enfants +8 ans accompagnés).
https://granvilleavelo.fr/

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Journée-découverte guidée à vélo par les petites routes jusqu’à Regnéville-sur-Mer.

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