Balade de Donville à Regnéville s/Mer, L’église Saint Clair, Donville-les-Bains

Balade de Donville à Regnéville s/Mer Dimanche 24 mai, 10h30 L’église Saint Clair Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T10:30:00+02:00 – 2026-05-24T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-24T10:30:00+02:00 – 2026-05-24T16:30:00+02:00

Journée-découverte guidée à vélo par les petites routes jusqu’à Regnéville-sur-Mer.

Cyclistes occasionnels et confirmés (enfants +8 ans accompagnés).

https://granvilleavelo.fr/

L’église Saint Clair Rue de la vieille église, Donville-les-Bains Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 73 57 15 36 »}, {« type »: « email », « value »: « vilavelo@gmail.com »}] [{« link »: « https://granvilleavelo.fr/ »}]

Journée-découverte guidée à vélo par les petites routes jusqu’à Regnéville-sur-Mer.