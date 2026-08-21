Ateliers de sensibilisation à l’architecture et au patrimoine bâti, Bibilothèque attignéville, Attignéville
mercredi 21 octobre 2026 · Bibilothèque attignéville · Attignéville
Informations pratiques
Ateliers de sensibilisation à l’architecture et au patrimoine bâti Mercredi 21 octobre, 14h30 Bibilothèque attignéville Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T14:30:00+02:00 – 2026-10-21T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-21T14:30:00+02:00 – 2026-10-21T16:30:00+02:00
De façon individuelle et en suivant de simples règles communes, chaque participant créera une architecture unique typique d’une région française.
Une initiation à l’art du pliage de la découpe pour créer des architectures en relief.
Bibilothèque attignéville Attignéville Attignéville 88300 Vosges Grand Est
Régions françaises en pop-up
Crédit photo : Heruditatem
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