Ateliers de sensibilisation à l’architecture et au patrimoine bâti, Bibilothèque attignéville, Attignéville

Informations pratiques

Ateliers de sensibilisation à l’architecture et au patrimoine bâti Mercredi 21 octobre, 14h30 Bibilothèque attignéville Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-21T14:30:00+02:00 – 2026-10-21T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-21T14:30:00+02:00 – 2026-10-21T16:30:00+02:00

De façon individuelle et en suivant de simples règles communes, chaque participant créera une architecture unique typique d’une région française.

Une initiation à l’art du pliage de la découpe pour créer des architectures en relief.

Bibilothèque attignéville Attignéville Attignéville 88300 Vosges Grand Est

Régions françaises en pop-up

Crédit photo : Heruditatem