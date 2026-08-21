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Ateliers de sensibilisation à l’architecture et au patrimoine bâti, Bibilothèque attignéville, Attignéville

mercredi 21 octobre 2026 · Bibilothèque attignéville · Attignéville

Ateliers de sensibilisation à l’architecture et au patrimoine bâti, Bibilothèque attignéville, Attignéville

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Lieu
Bibilothèque attignéville
Adresse
Attignéville
Ville
88300 Attignéville
Département
Vosges

Ateliers de sensibilisation à l’architecture et au patrimoine bâti Mercredi 21 octobre, 14h30 Bibilothèque attignéville Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T14:30:00+02:00 – 2026-10-21T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-21T14:30:00+02:00 – 2026-10-21T16:30:00+02:00

De façon individuelle et en suivant de simples règles communes, chaque participant créera une architecture unique typique d’une région française.
Une initiation à l’art du pliage de la découpe pour créer des architectures en relief.

Bibilothèque attignéville Attignéville Attignéville 88300 Vosges Grand Est
Régions françaises en pop-up

Crédit photo : Heruditatem

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