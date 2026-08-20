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Ateliers de sensibilisation à l’architecture et au patrimoine bâti, Bibliothèque de Dompaire, Dompaire

mercredi 28 octobre 2026 · Bibliothèque de Dompaire · Dompaire

Ateliers de sensibilisation à l’architecture et au patrimoine bâti, Bibliothèque de Dompaire, Dompaire

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque de Dompaire
Adresse
Dompaire
Ville
88270 Dompaire
Département
Vosges

Ateliers de sensibilisation à l’architecture et au patrimoine bâti Mercredi 28 octobre, 14h00 Bibliothèque de Dompaire Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-28T14:00:00+01:00 – 2026-10-28T16:00:00+01:00
Fin : 2026-10-28T14:00:00+01:00 – 2026-10-28T16:00:00+01:00

De façon individuelle et en suivant de simples règles communes, chaque participant créera une architecture unique typique d’une région française.
Une initiation à l’art du pliage de la découpe pour créer des architectures en relief.

Bibliothèque de Dompaire Dompaire Dompaire 88270 Vosges Grand Est
Régions françaises en pop-up

Crédit photo : Heruditatem

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