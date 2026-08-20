Ateliers de sensibilisation à l’architecture et au patrimoine bâti, Bibliothèque de Dompaire, Dompaire

Informations pratiques

Ateliers de sensibilisation à l’architecture et au patrimoine bâti Mercredi 28 octobre, 14h00 Bibliothèque de Dompaire Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-28T14:00:00+01:00 – 2026-10-28T16:00:00+01:00

Fin : 2026-10-28T14:00:00+01:00 – 2026-10-28T16:00:00+01:00

De façon individuelle et en suivant de simples règles communes, chaque participant créera une architecture unique typique d’une région française.

Une initiation à l’art du pliage de la découpe pour créer des architectures en relief.

Bibliothèque de Dompaire Dompaire Dompaire 88270 Vosges Grand Est

Régions françaises en pop-up

Crédit photo : Heruditatem