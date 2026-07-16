Ateliers de simulation de vol, Maison de l’Environnement et des Territoires de Paris-Orly, Orly

Informations pratiques

Ateliers de simulation de vol 19 et 20 septembre Maison de l’Environnement et des Territoires de Paris-Orly Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Vous pourrez successivement assister aux préparatifs d’un vol, roulage, décollage, vol en altitude de croisière,approche, et atterrissage. Grâce à des outils et logiciels de très bonne qualité graphique et technique, vous serez en totale immersion dans l’atmosphère particulière du cockpit, l’environnement sonore des moteurs ainsi que les contacts radio des contrôleurs de vol. Après une initiation aux principes de base, vous pourrez vous mettre aux commandes, avec l’aide d’un instructeur, d’un :

– Boeing 737,

– avion léger mono moteur,

– hélicoptère.

Pour les adultes et les jeunes à partir de 12 ans.

Entrée et parking gratuits

METRO : sortie Terminus de la ligne 14, puis suivre « Maison de l’Environnement et des Territoires »

VOITURE : Stationner au Parking P3, sortir au niveau 0 et présenter votre ticket à l’accueil, nous vous remettrons une contremarque de sortie

Maison de l’Environnement et des Territoires de Paris-Orly Rue de Rome 94390 Orly Orly 94310 Val-de-Marne Île-de-France 01 49 75 90 70 Venez prolonger votre retour dans le passé à travers les objets qui ont jalonné la grande Histoire de l’entreprise : personnages en uniforme datant des seventies à nos jours, objets insolites et étonnants qui ont marqué le temps, photos et vidéos.

Pause -déjeuner / Pause- cinéma à la Maison de l’Environnement et des Territoires

Installez-vous confortablement dans notre espace Cinéma ! Stationner au Parking P3 d’Orly 3 – Ascenseur jusqu’au niveau 0 – sortir à gauche Maison de l’Environnement et des Territoires – nous sommes juste à droite

Atelier simulation de vols

©Sinta