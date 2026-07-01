Projection de films historiques sur le Groupe ADP, Maison de l’Environnement et des Territoires de Paris-Orly, Orly

Informations pratiques

Projection de films historiques sur le Groupe ADP 19 et 20 septembre Maison de l’Environnement et des Territoires de Paris-Orly Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Installez-vous confortablement dans notre espace cinéma pour une sélection de films historiques.

La naissance d’Aéroport de Paris ( 26 mn)

Le miracle des Ailes – Film réalisé par Georges Beuville, Roger Laurent et Jean Mitry, en 1960. ( 16 mn)

Orly-sur-Seine – Film réalisé par Pierre Zimmer en 1962 (20 mn).

Le futur au présent – Film montrant la suite des travaux de CDG, après 1970 (19 mn)

Les chantiers de Roissy-en-France (1968-1970) – À l’échelle du monde – Film réalisé par Jean Dupont en 1971 (18 mn).

Orly-Ouest – Film de 1971 réalisé lors de l’ouverture d’Orly-Ouest (21 mn).

Le ciel de Roissy – Film réalisé par Jean Guglielmi en 1973 (24 mn) Présentation des travaux de l’aéroport de Roissy.

Entrée et parking gratuits

METRO : sortie Terminus de la ligne 14

VOITURE : Stationner au Parking P3, sortir au niveau 0 et présenter votre ticket à l’accueil, nous vous remettrons une contremarque de sortie

Maison de l’Environnement et des Territoires de Paris-Orly Rue de Rome 94390 Orly Orly 94310 Val-de-Marne Île-de-France 01 49 75 90 70 Venez prolonger votre retour dans le passé à travers les objets qui ont jalonné la grande Histoire de l’entreprise : personnages en uniforme datant des seventies à nos jours, objets insolites et étonnants qui ont marqué le temps, photos et vidéos.

Pause -déjeuner / Pause- cinéma à la Maison de l’Environnement et des Territoires

Installez-vous confortablement dans notre espace Cinéma ! Stationner au Parking P3 d’Orly 3 – Ascenseur jusqu’au niveau 0 – sortir à gauche Maison de l’Environnement et des Territoires – nous sommes juste à droite

Projections

©rahameda