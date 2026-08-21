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Ateliers d’échecs niveau débutant, Médiathèque Assia Djebar, Blanquefort

mercredi 9 septembre 2026 · Médiathèque Assia Djebar · Blanquefort

Ateliers d’échecs niveau débutant, Médiathèque Assia Djebar, Blanquefort

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Assia Djebar
Adresse
4 rue docteur Castéra
Ville
33290 Blanquefort
Département
Gironde
Tarif
Gratuit - sur inscription

Ateliers d’échecs niveau débutant Mercredi 9 septembre, 14h00 Médiathèque Assia Djebar Gironde

Gratuit – sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T14:00:00+02:00 – 2026-09-09T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-09T14:00:00+02:00 – 2026-09-09T15:00:00+02:00

Ateliers d’échecs pour débutants à partir de 7 ans.

Médiathèque Assia Djebar 4 rue docteur Castéra Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 57 48 40 »}]
Niveau débutant.

Service communication de Blanquefort

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