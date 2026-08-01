Informations pratiques

Saint-Julien-Maumont

Ateliers-découverte la petite faune des mares et zones humides

333 Route du bourg Saint-Julien-Maumont Corrèze

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 15:00:00

fin : 2026-08-18 16:30:00

Date(s) :

2026-08-18

Venez découvrir en famille la faune discrète qui peuple mares et zones humides lors d’une sortie pédagogique. Matériel fourni, prévoir des bottes. .

333 Route du bourg Saint-Julien-Maumont 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 06 36 04 bpotel.bpv3@gmail.com

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English : Ateliers-découverte la petite faune des mares et zones humides

L’événement Ateliers-découverte la petite faune des mares et zones humides Saint-Julien-Maumont a été mis à jour le 2026-08-03 par Corrèze Tourisme