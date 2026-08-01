Ateliers-découverte la petite faune des mares et zones humides Saint-Julien-Maumont
mardi 18 août 2026 · Saint-Julien-Maumont
Informations pratiques
Saint-Julien-Maumont
Ateliers-découverte la petite faune des mares et zones humides
333 Route du bourg Saint-Julien-Maumont Corrèze
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 15:00:00
fin : 2026-08-18 16:30:00
Date(s) :
2026-08-18
Venez découvrir en famille la faune discrète qui peuple mares et zones humides lors d’une sortie pédagogique. Matériel fourni, prévoir des bottes. .
333 Route du bourg Saint-Julien-Maumont 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 06 36 04 bpotel.bpv3@gmail.com
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English : Ateliers-découverte la petite faune des mares et zones humides
L’événement Ateliers-découverte la petite faune des mares et zones humides Saint-Julien-Maumont a été mis à jour le 2026-08-03 par Corrèze Tourisme
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