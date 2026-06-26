AGENDA · Saint-Julien-Maumont
Randonnée, le Maumont en baskets Saint-Julien-Maumont
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Julien-Maumont
Informations pratiques
Saint-Julien-Maumont
Randonnée, le Maumont en baskets
Mairie Saint-Julien-Maumont Corrèze
Tarif : – – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Randonnée de 10 ou 12 km,
Rendez-vous à la mairie pour les inscriptions et le départ, café offert .
Mairie Saint-Julien-Maumont 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 78 31 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée, le Maumont en baskets
L’événement Randonnée, le Maumont en baskets Saint-Julien-Maumont a été mis à jour le 2026-06-26 par Corrèze Tourisme