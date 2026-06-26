UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Julien-Maumont

Randonnée, le Maumont en baskets Saint-Julien-Maumont

dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Julien-Maumont

Randonnée, le Maumont en baskets Saint-Julien-Maumont

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Mairie
Ville
19500 Saint-Julien-Maumont
Département
Corrèze
Tarif
6 Tarif de base plein tarif

Saint-Julien-Maumont

Randonnée, le Maumont en baskets

Mairie Saint-Julien-Maumont Corrèze

Tarif : – – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Randonnée de 10 ou 12 km,
Rendez-vous à la mairie pour les inscriptions et le départ, café offert   .

Mairie Saint-Julien-Maumont 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 78 31 80 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée, le Maumont en baskets

L’événement Randonnée, le Maumont en baskets Saint-Julien-Maumont a été mis à jour le 2026-06-26 par Corrèze Tourisme