Informations pratiques

Albussac

Ateliers-découverte La petite faune du site des Cascades de Murel

Albussac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:30:00

fin : 2026-08-13 12:30:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-13

Partons ensemble, les pieds dans l’eau et dans une fraicheur ambiante bienvenue, à la découverte du petit monde, aussi mystérieux que fascinant, des bestioles à 0, 4, 6, 10 ou 14 pattes peuplant ce ruisseau encaissé, ponctué de magnifiques cascades.

Ces espèces discrètes, dont la taille ne dépasse guère les quelques cm et les mœurs sont étonnantes, sont indispensables à l’équilibre de l’écosystème de cette rivière, en alimentant de nombreux poissons et oiseaux aquatiques !

Animation sur réservation et ouverte à tous, organisée par Benjamin POTEL, guide nature de Biodiversité et Patrimoine des 3 Vallées (BP3V) avec le soutien de la Commune d’Albussac pour la date du 16 juillet.. Pensez à prendre des bottes ou des chaussures usagées. .

Albussac 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 03 36 04 bpotel.bp3v@gmail.com

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English : Ateliers-découverte La petite faune du site des Cascades de Murel

L’événement Ateliers-découverte La petite faune du site des Cascades de Murel Albussac a été mis à jour le 2026-06-22 par Corrèze Tourisme