Balade-découverte à Albussac: Nature et paysages du site de Roche de Vic Albussac
Balade-découverte à Albussac: Nature et paysages du site de Roche de Vic Albussac vendredi 31 juillet 2026.
Albussac
Balade-découverte à Albussac: Nature et paysages du site de Roche de Vic
Albussac Corrèze
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:30:00
fin : 2026-07-31 12:45:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-27
Balade guidée à la découverte de ce promontoire rocheux emblématique, offrant une vue à 180° sur la marge ouest du Massif central faune, flore, milieux naturels et paysages, histoire…
Parcours de 2,5 km sur et autour du site, entre roches, landes, bois et prairies.
Durée 2h15 à 2h30
Prévoir bonnes chaussures.
RDV sur le parking du site de la Roche de Vic, à Albussac .
Albussac 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 03 36 04 bpotel.bpv3v@gmail.com
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English : Balade-découverte à Albussac: Nature et paysages du site de Roche de Vic
L’événement Balade-découverte à Albussac: Nature et paysages du site de Roche de Vic Albussac a été mis à jour le 2026-06-16 par Corrèze Tourisme
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