Balade-découverte à Albussac: Nature et paysages du site de Roche de Vic Albussac vendredi 31 juillet 2026.

Albussac

Balade-découverte à Albussac: Nature et paysages du site de Roche de Vic

Albussac Corrèze

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:30:00

fin : 2026-07-31 12:45:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-27

Balade guidée à la découverte de ce promontoire rocheux emblématique, offrant une vue à 180° sur la marge ouest du Massif central faune, flore, milieux naturels et paysages, histoire…

Parcours de 2,5 km sur et autour du site, entre roches, landes, bois et prairies.

Durée 2h15 à 2h30

Prévoir bonnes chaussures.

RDV sur le parking du site de la Roche de Vic, à Albussac .

Albussac 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 03 36 04 bpotel.bpv3v@gmail.com

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English : Balade-découverte à Albussac: Nature et paysages du site de Roche de Vic

L’événement Balade-découverte à Albussac: Nature et paysages du site de Roche de Vic Albussac a été mis à jour le 2026-06-16 par Corrèze Tourisme