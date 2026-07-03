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Randonnée et Trail de la fête votive Albussac

dimanche 9 août 2026 · Albussac

Randonnée et Trail de la fête votive Albussac

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
08:30:00
Ville
19380 Albussac
Département
Corrèze
Tarif
6 Tarif de base plein tarif

Albussac

Randonnée et Trail de la fête votive

Albussac Corrèze

Tarif : – – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:30:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Partez à la découverte de la cascade de la prade et du rocher de la saint pendant la trad’ysanne
Parcours de 7 km pour la rando et pour le trail   .

Albussac 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 95 64 70 

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English : Randonnée et Trail de la fête votive

L’événement Randonnée et Trail de la fête votive Albussac a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme

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