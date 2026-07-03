AGENDA · Albussac
Randonnée et Trail de la fête votive Albussac
dimanche 9 août 2026 · Albussac
Informations pratiques
Albussac
Randonnée et Trail de la fête votive
Albussac Corrèze
Tarif : – – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Partez à la découverte de la cascade de la prade et du rocher de la saint pendant la trad’ysanne
Parcours de 7 km pour la rando et pour le trail .
Albussac 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 95 64 70
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English : Randonnée et Trail de la fête votive
L’événement Randonnée et Trail de la fête votive Albussac a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme