Informations pratiques

Albussac

Randonnée et Trail de la fête votive

Albussac Corrèze

Tarif : – – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 08:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Partez à la découverte de la cascade de la prade et du rocher de la saint pendant la trad’ysanne

Parcours de 7 km pour la rando et pour le trail .

Albussac 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 95 64 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée et Trail de la fête votive

L’événement Randonnée et Trail de la fête votive Albussac a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme