La trad’ysanne Fête votive à Albussac Albussac
dimanche 9 août 2026 · Albussac
Informations pratiques
Albussac
La trad’ysanne Fête votive à Albussac
Albussac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Fête votive avec animations pour tous vide-greniers, randonnée, courses de tracteurs à pédales et de caisses à savon, jeux pour enfants, spectacles et musiques traditionnelles
La journée se conclut par un repas dansant en soirée .
Albussac 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 13 27 60
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English : La trad’ysanne Fête votive à Albussac
L’événement La trad’ysanne Fête votive à Albussac Albussac a été mis à jour le 2026-07-09 par Corrèze Tourisme