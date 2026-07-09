Informations pratiques

Albussac

La trad’ysanne Fête votive à Albussac

Albussac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 08:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Fête votive avec animations pour tous vide-greniers, randonnée, courses de tracteurs à pédales et de caisses à savon, jeux pour enfants, spectacles et musiques traditionnelles

La journée se conclut par un repas dansant en soirée .

Albussac 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 13 27 60

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English : La trad’ysanne Fête votive à Albussac

L’événement La trad’ysanne Fête votive à Albussac Albussac a été mis à jour le 2026-07-09 par Corrèze Tourisme