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La trad’ysanne Fête votive à Albussac Albussac

dimanche 9 août 2026 · Albussac

La trad’ysanne Fête votive à Albussac Albussac

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
19380 Albussac
Département
Corrèze
Tarif

Albussac

La trad’ysanne Fête votive à Albussac

Albussac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Fête votive avec animations pour tous vide-greniers, randonnée, courses de tracteurs à pédales et de caisses à savon, jeux pour enfants, spectacles et musiques traditionnelles
La journée se conclut par un repas dansant en soirée   .

Albussac 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 13 27 60 

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English : La trad’ysanne Fête votive à Albussac

L’événement La trad’ysanne Fête votive à Albussac Albussac a été mis à jour le 2026-07-09 par Corrèze Tourisme

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