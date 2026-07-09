AGENDA · Albussac
Vide grenier à Albussac Albussac
dimanche 9 août 2026 · Albussac
Informations pratiques
Albussac
Vide grenier à Albussac
Albussac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Dans la cadre de la fête votive du village Egalement animations diverses toute la journée, jeux, marché, expos, course de tracteurs, course de caisse à savon, randonnée Restauration et buvette sur place .
Albussac 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 51 99 86
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English : Vide grenier à Albussac
L’événement Vide grenier à Albussac Albussac a été mis à jour le 2026-07-09 par Corrèze Tourisme
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