Informations pratiques

Albussac

Vide grenier à Albussac

Albussac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 08:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Dans la cadre de la fête votive du village Egalement animations diverses toute la journée, jeux, marché, expos, course de tracteurs, course de caisse à savon, randonnée Restauration et buvette sur place .

Albussac 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 51 99 86

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English : Vide grenier à Albussac

L’événement Vide grenier à Albussac Albussac a été mis à jour le 2026-07-09 par Corrèze Tourisme