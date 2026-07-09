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AGENDA · Albussac

Vide grenier à Albussac Albussac

dimanche 9 août 2026 · Albussac

Vide grenier à Albussac Albussac

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
19380 Albussac
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Albussac

Vide grenier à Albussac

Albussac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Dans la cadre de la fête votive du village Egalement animations diverses toute la journée, jeux, marché, expos, course de tracteurs, course de caisse à savon, randonnée Restauration et buvette sur place   .

Albussac 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 51 99 86 

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English : Vide grenier à Albussac

L’événement Vide grenier à Albussac Albussac a été mis à jour le 2026-07-09 par Corrèze Tourisme

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