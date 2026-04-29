Kerlouan

Ateliers découverte linogravure

Site de Meneham Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 16:30:00

fin : 2026-08-04 19:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Libérez votre créativité grâce à la gravure sur linoléum !

Profitez d’un moment ludique pour explorer cette technique, que vous soyez débutant ou passionné. C’est l’occasion parfaite pour exprimer votre imagination et créer des œuvres uniques.

La linogravure est une méthode de gravure en taille d’épargne, similaire à la gravure sur bois.

Atelier mené par Azénor Lépine, artisane à Meneham.

Infos pratiques

– Réservation sur meneham.bzh ou dans les bureaux d’information touristique de Tourisme Côte des Légendes à Meneham, Lesneven et Plounéour-Brignogan-Plages (Guissény et Kerlouan en juillet août)

– Durée 3h

– Accessible dès 11 ans

– Matériel fourni

– RDV devant les chaumières Musées Salou

– Atelier pouvant accueillir un minimum de 4 personnes et un maximum de 8 personnes .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

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English : Ateliers découverte linogravure

L’événement Ateliers découverte linogravure Kerlouan a été mis à jour le 2026-04-29 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne