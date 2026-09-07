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Ateliers découvertes de Biodanza Pôle associatif Dupleix Barbinais Nantes

lundi 21 septembre 2026 · Pôle associatif Dupleix Barbinais · Nantes

Ateliers découvertes de Biodanza Pôle associatif Dupleix Barbinais Nantes

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Heure de début
19:00
Lieu
Pôle associatif Dupleix Barbinais
Adresse
14 Rue de la Barbinais
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
5 euros renseignements et inscriptions auprès de Coralie [06 30 98 19 77]

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-21 19:00 – 21:30
Gratuit : non 5 euros renseignements et inscriptions auprès de Coralie [06 30 98 19 77] Adulte 

3 séances découvertes de la Biodanza.Séances constituées d’exercices avec proposition de mouvements organiques en musique et en interactions.Stimuler et cultiver la joie de vivre par le mouvement et la danse en groupe. Renforcer la connexion avec soi même et avec les autres, tisser des liens. Bouger, danser, jouer pour se sentir pleinement vivant.

Pôle associatif Dupleix Barbinais Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 73 06 79 06 30 98 19 77


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