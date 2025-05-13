Ateliers d’écriture Aire-sur-l’Adour
Ateliers d’écriture Aire-sur-l’Adour mardi 9 juin 2026.
Aire-sur-l’Adour
Ateliers d’écriture
Médiathèque Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 17:00:00
fin : 2026-06-09 19:00:00
Date(s) :
2026-06-09
ATELIERS D’ÉCRITURES
Annie Denier vous invite à participer à une récréation littéraire. Á partir d’un mot, d’une phrase ou d’un texte, venez
vous détendre en rentrant dans une bulle hors du temps.
MARDI 26 MAI
MARDI 9 JUIN
MARDI 23 JUIN
MARDI 30 JUIN
17H > 19H
Médiathèques CCAA/ Aire
Adulte .
Médiathèque Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04
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English : Ateliers d’écriture
L’événement Ateliers d’écriture Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-05-06 par Tourisme Aire Eugénie
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