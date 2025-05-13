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Ateliers d’écriture Aire-sur-l’Adour

Ateliers d’écriture Aire-sur-l’Adour

Ateliers d’écriture Aire-sur-l’Adour mardi 30 juin 2026.

Adresse : Médiathèque

Ville : 40800 Aire-sur-l'Adour

Département : Landes

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit

Aire-sur-l’Adour

Ateliers d’écriture

Médiathèque Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 17:00:00
fin : 2026-06-30 19:00:00

Date(s) :
2026-06-30

ATELIERS D’ÉCRITURES
Annie Denier vous invite à participer à une récréation littéraire. Á partir d’un mot, d’une phrase ou d’un texte, venez
vous détendre en rentrant dans une bulle hors du temps.

MARDI 26 MAI
MARDI 9 JUIN
MARDI 23 JUIN
MARDI 30 JUIN
17H > 19H
Médiathèques CCAA/ Aire
Adulte   .

Médiathèque Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04 

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English : Ateliers d’écriture

L’événement Ateliers d’écriture Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-05-06 par Tourisme Aire Eugénie

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