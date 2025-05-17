Aire-sur-l’Adour

SPECTACLE DE CIRQUE AVANT QUE ÇA PASSE

Parc municipal Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 18:30:00

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-29

Avant que ça passe est avant tout une création partagée, née du mélange de nos singularités brûlantes, d’un besoin

de vivre collectivement sur la piste. Un spectacle dans lequel nous avançons à treize, serpentant entre ce qui nous relie,

hurlant ce qui nous échappe, ce qui déborde, ce qui passe.

Mise en lumière d’une jeunesse mouvementée entre urgence et lenteur, entre rêve et chaos, entre besoin d’unité et envie

de rupture.

Nous nous risquons à capturer quelque chose du présent, et s’il ne s’échappe pas, de le faire tenir entre nos mains, juste

un instant.

Collectif Al dente*

*(5e promotion de l’École Supérieure des Arts du Cirque de

Toulouse-Occitanie).

SPECTACLE DE CIRQUE AVANT QUE ÇA PASSE

LUNDI 29 JUIN 18H30

Parc municipal d’Aire sur l’Adour

Si pluie > AFCA

Tout public .

Parc municipal Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04

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English : SPECTACLE DE CIRQUE AVANT QUE ÇA PASSE

L’événement SPECTACLE DE CIRQUE AVANT QUE ÇA PASSE Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-05-06 par Tourisme Aire Eugénie