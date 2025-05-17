SPECTACLE DE CIRQUE AVANT QUE ÇA PASSE Aire-sur-l’Adour
SPECTACLE DE CIRQUE AVANT QUE ÇA PASSE Aire-sur-l’Adour lundi 29 juin 2026.
Aire-sur-l’Adour
SPECTACLE DE CIRQUE AVANT QUE ÇA PASSE
Parc municipal Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 18:30:00
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-29
Avant que ça passe est avant tout une création partagée, née du mélange de nos singularités brûlantes, d’un besoin
de vivre collectivement sur la piste. Un spectacle dans lequel nous avançons à treize, serpentant entre ce qui nous relie,
hurlant ce qui nous échappe, ce qui déborde, ce qui passe.
Mise en lumière d’une jeunesse mouvementée entre urgence et lenteur, entre rêve et chaos, entre besoin d’unité et envie
de rupture.
Nous nous risquons à capturer quelque chose du présent, et s’il ne s’échappe pas, de le faire tenir entre nos mains, juste
un instant.
Collectif Al dente*
*(5e promotion de l’École Supérieure des Arts du Cirque de
Toulouse-Occitanie).
SPECTACLE DE CIRQUE AVANT QUE ÇA PASSE
LUNDI 29 JUIN 18H30
Parc municipal d’Aire sur l’Adour
Si pluie > AFCA
Tout public .
Parc municipal Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04
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English : SPECTACLE DE CIRQUE AVANT QUE ÇA PASSE
L’événement SPECTACLE DE CIRQUE AVANT QUE ÇA PASSE Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-05-06 par Tourisme Aire Eugénie
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