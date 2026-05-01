Aire-sur-l’Adour

EXPOSITION-JEU ÉTINCELLES ENQUÊTE À LIBERTYLAND[ES]

Médiathèque Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-19

Bénévole à Libertyland(es), un festival de musique en pleine forêt, vous êtes chargé de l’accueil des artistes. Mais lorsque

la chanteuse Garçon disparaît, une course contre la montre s’engage pour sauver l’événement.

Inspirée des romans d’Yvan Robin, cette exposition ludique interactive se présente comme une bande dessinée géante

muette. Équipé d’une tablette et d’un casque, le visiteur déambule entre les planches, scanne les lieux et interroge les

personnages pour résoudre l’énigme.

En partenariat avec la librairie La Rêverie et le réseau des Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine.

Exposition-jeu créée par les éditions In8

Médiathèques CCAA/ Aire sur l’Adour

Dès 9 ans .

Médiathèque Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04

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English : EXPOSITION-JEU ÉTINCELLES ENQUÊTE À LIBERTYLAND[ES]

L’événement EXPOSITION-JEU ÉTINCELLES ENQUÊTE À LIBERTYLAND[ES] Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-05-06 par Tourisme Aire Eugénie