EXPOSITION-JEU ÉTINCELLES ENQUÊTE À LIBERTYLAND[ES] Aire-sur-l’Adour
EXPOSITION-JEU ÉTINCELLES ENQUÊTE À LIBERTYLAND[ES] Aire-sur-l’Adour mardi 19 mai 2026.
Aire-sur-l’Adour
EXPOSITION-JEU ÉTINCELLES ENQUÊTE À LIBERTYLAND[ES]
Médiathèque Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-19
Bénévole à Libertyland(es), un festival de musique en pleine forêt, vous êtes chargé de l’accueil des artistes. Mais lorsque
la chanteuse Garçon disparaît, une course contre la montre s’engage pour sauver l’événement.
Inspirée des romans d’Yvan Robin, cette exposition ludique interactive se présente comme une bande dessinée géante
muette. Équipé d’une tablette et d’un casque, le visiteur déambule entre les planches, scanne les lieux et interroge les
personnages pour résoudre l’énigme.
En partenariat avec la librairie La Rêverie et le réseau des Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine.
Exposition-jeu créée par les éditions In8
Médiathèques CCAA/ Aire sur l’Adour
Dès 9 ans .
Médiathèque Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04
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English : EXPOSITION-JEU ÉTINCELLES ENQUÊTE À LIBERTYLAND[ES]
L’événement EXPOSITION-JEU ÉTINCELLES ENQUÊTE À LIBERTYLAND[ES] Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-05-06 par Tourisme Aire Eugénie
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