Fête de la nature Exposition d’Yveline Dreyfus Aire-sur-l’Adour
Fête de la nature Exposition d’Yveline Dreyfus Aire-sur-l’Adour mardi 19 mai 2026.
Aire-sur-l’Adour
Fête de la nature Exposition d’Yveline Dreyfus
Médiathèque Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-19
La Fête de la Nature est le grand rendez-vous annuel dédié à la biodiversité. Partout en France, elle invite chacun à
célébrer le vivant et à mieux le connaître.
Pour cet événement, les médiathèques vous proposent une journée placée sous le signe de la nature avec une
exposition et des ateliers de l’artiste Yveline Dreyfus Par le collage et la peinture, je redonne vie aux fleurs et aux feuilles que je cueille, que je vois pousser dans mon jardin ou que l’on m’offre.
Des lectures d’albums, un atelier land-art et des jeux autour d’un goûter sont également au programme des festivités.
FÊTE DE LA NATURE
Médiathèques CCAA/ Aire sur l’Adour
Tout public
MARDI 19 > SAMEDI 30 MAI
Exposition d’Yveline Dreyfus, artiste peintre Le pouvoir des fleurs
MARDI 19 MAI 18H Vernissage .
Médiathèque Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04
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English : Fête de la nature Exposition d’Yveline Dreyfus
L’événement Fête de la nature Exposition d’Yveline Dreyfus Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-05-06 par Tourisme Aire Eugénie
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