Ateliers d’écriture avec Blandine Cain Médiathèque l’Uni’Vert Scaër
mercredi 7 octobre 2026 · Médiathèque l'Uni'Vert · Scaër
Informations pratiques
Scaër
Ateliers d’écriture avec Blandine Cain
Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 14:30:00
fin : 2026-10-07 17:00:00
Date(s) :
2026-10-07
Dans le cadre de la semaine bleue.
Un atelier d’écriture intergénérationnel sur le thème 2026 Relions tous les âges ! .
Tout public avec une priorité pour les séniors Sur inscription. .
Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ateliers d’écriture avec Blandine Cain Scaër a été mis à jour le 2026-08-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Scaër (Finistère)
- Vente Friperie Longère Scaër 8 août 2026
- Découverte des jardins de Treuscoat Lieu-dit Créménet Scaër 8 août 2026
- Ateliers Brico l’eau Médiathèque l’Uni’Vert Scaër 10 août 2026
- Atelier Badge à l’abordage Micro Folie Scaër 12 août 2026
- Visite de la Galerie Métairie Galerie René Métairie Scaër 12 août 2026