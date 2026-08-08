UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Scaër

Ateliers d’écriture avec Blandine Cain Médiathèque l’Uni’Vert Scaër

mercredi 7 octobre 2026 · Médiathèque l'Uni'Vert · Scaër

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Médiathèque l'Uni'Vert
Adresse
10 Rue René Le Hamp
Ville
29390 Scaër
Département
Finistère
Tarif

Scaër

Ateliers d’écriture avec Blandine Cain

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 14:30:00
fin : 2026-10-07 17:00:00

Date(s) :
2026-10-07

Dans le cadre de la semaine bleue.
Un atelier d’écriture intergénérationnel sur le thème 2026 Relions tous les âges ! .
Tout public avec une priorité pour les séniors Sur inscription.   .

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07 

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English :

L’événement Ateliers d’écriture avec Blandine Cain Scaër a été mis à jour le 2026-08-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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