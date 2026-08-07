Ateliers d’écriture avec Tiou Médiathèque Ernest et Louis Lessieux Saint-Pierre-d’Oléron
samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque Ernest et Louis Lessieux · Saint-Pierre-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Pierre-d’Oléron
Ateliers d’écriture avec Tiou
Médiathèque Ernest et Louis Lessieux 3 rue Franck Massé Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Ateliers d’écriture de chansons menés par Tiou (Mathieu Andreau), auteur-compositeur interprète, avec une possible intervention de Xavier Duprat, pianiste et co-compositeur du spectacle Le Méchant, très méchant Roi et la tour d’ivoire en plastique.
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Médiathèque Ernest et Louis Lessieux 3 rue Franck Massé Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 76 55 mediatheque@saintpierreoleron.com
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English :
Songwriting workshops led byled by Tiou (Mathieu Andreau), a singer-songwriter, with a possible guest appearance by Xavier Duprat, pianist and co-composer of the show *The Wicked, Very Wicked King and the Plastic Ivory Tower*.
L’événement Ateliers d’écriture avec Tiou Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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