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AGENDA · Saint-Pierre-d'Oléron

Ateliers d’écriture avec Tiou Médiathèque Ernest et Louis Lessieux Saint-Pierre-d’Oléron

samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque Ernest et Louis Lessieux · Saint-Pierre-d'Oléron

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque Ernest et Louis Lessieux
Adresse
3 rue Franck Massé
Ville
17310 Saint-Pierre-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Pierre-d’Oléron

Ateliers d’écriture avec Tiou

Médiathèque Ernest et Louis Lessieux 3 rue Franck Massé Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Ateliers d’écriture de chansons menés par Tiou (Mathieu Andreau), auteur-compositeur interprète, avec une possible intervention de Xavier Duprat, pianiste et co-compositeur du spectacle Le Méchant, très méchant Roi et la tour d’ivoire en plastique.
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Médiathèque Ernest et Louis Lessieux 3 rue Franck Massé Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 76 55  mediatheque@saintpierreoleron.com

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English :

Songwriting workshops led byled by Tiou (Mathieu Andreau), a singer-songwriter, with a possible guest appearance by Xavier Duprat, pianist and co-composer of the show *The Wicked, Very Wicked King and the Plastic Ivory Tower*.

L’événement Ateliers d’écriture avec Tiou Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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