Exposition Rêverie de l’Atelier Rue de l’Ancienne Criée Saint-Pierre-d’Oléron
Exposition Rêverie de l’Atelier Rue de l’Ancienne Criée Saint-Pierre-d’Oléron samedi 5 septembre 2026.
Saint-Pierre-d’Oléron
Exposition Rêverie de l’Atelier
Rue de l’Ancienne Criée La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:30:00
fin : 2026-09-11 19:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Une immersion chromatique venez découvrir des œuvres qui font vibrer la toile et captiver le regard.
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Rue de l’Ancienne Criée La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 55 99 63 cpousset17@gmail.com
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English : Rêverie de l’Atelier Exhibition
A journey into color: come discover works that bring the canvas to life and captivate the eye.
L’événement Exposition Rêverie de l’Atelier Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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