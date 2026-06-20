Exposition Rêverie de l’Atelier Rue de l’Ancienne Criée Saint-Pierre-d’Oléron

Saint-Pierre-d’Oléron

Exposition Rêverie de l’Atelier

Rue de l’Ancienne Criée La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:30:00

fin : 2026-09-11 19:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Une immersion chromatique venez découvrir des œuvres qui font vibrer la toile et captiver le regard.

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Rue de l’Ancienne Criée La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 55 99 63 cpousset17@gmail.com

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English : Rêverie de l’Atelier Exhibition

A journey into color: come discover works that bring the canvas to life and captivate the eye.

L’événement Exposition Rêverie de l’Atelier Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes