ATELIERS D’ÉCRITURE les Ateliers du Faubourg Nouméa
ATELIERS D’ÉCRITURE les Ateliers du Faubourg Nouméa samedi 27 juin 2026.
Nouméa
ATELIERS D’ÉCRITURE les Ateliers du Faubourg
1 rue de Soissons Nouméa Nouvelle-Calédonie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-07-04
Dans le cadre de ses objectifs 2026 en faveur de la lecture publique et de l’expression des jeunes, la ville de Nouméa invite les adolescents et jeunes adultes à libérer leur plume à travers un programme complet d’ateliers d’écriture destiné aux 12-25 ans
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1 rue de Soissons Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +33 415402
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English :
As part of its 2026 goals to promote public reading and encourage young people to express themselves, the city of Noum%E9a invites teenagers and young adults to %E0 let their creativity flow %E0 through a comprehensive program of writing workshops for 12- to 25-year-olds
L’événement ATELIERS D’ÉCRITURE les Ateliers du Faubourg Nouméa a été mis à jour le 2026-06-20 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie
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