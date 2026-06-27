Nouméa

ATELIERS D’ÉCRITURE les Ateliers du Faubourg

1 rue de Soissons Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-07-04

Dans le cadre de ses objectifs 2026 en faveur de la lecture publique et de l’expression des jeunes, la ville de Nouméa invite les adolescents et jeunes adultes à libérer leur plume à travers un programme complet d’ateliers d’écriture destiné aux 12-25 ans

.

1 rue de Soissons Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +33 415402

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of its 2026 goals to promote public reading and encourage young people to express themselves, the city of Noum%E9a invites teenagers and young adults to %E0 let their creativity flow %E0 through a comprehensive program of writing workshops for 12- to 25-year-olds

L’événement ATELIERS D’ÉCRITURE les Ateliers du Faubourg Nouméa a été mis à jour le 2026-06-20 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie