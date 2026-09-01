Ateliers d’écriture littéraire ma fabrique d’écriture Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Informations pratiques

Sainte-Maxime

Ateliers d’écriture littéraire ma fabrique d’écriture

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 15:00:00

fin : 2026-11-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-24 2026-10-15 2026-11-26 2026-12-17

Sophie Satti vous invite à explorer l’écriture de façon créative et conviviale, pour donner de nouvelles couleurs à vos mots.

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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

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English : Literary Writing Workshops: My Writing Factory

Sophie Satti invites you to explore writing in a creative and friendly way, to give new colors to your words.

L’événement Ateliers d’écriture littéraire ma fabrique d’écriture Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de Sainte Maxime