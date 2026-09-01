Ateliers d’écriture littéraire ma fabrique d’écriture Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime
jeudi 24 septembre 2026 · Carré Léon Gaumont · Sainte-Maxime
Informations pratiques
Sainte-Maxime
Ateliers d’écriture littéraire ma fabrique d’écriture
Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 15:00:00
fin : 2026-11-26 17:00:00
Date(s) :
2026-09-24 2026-10-15 2026-11-26 2026-12-17
Sophie Satti vous invite à explorer l’écriture de façon créative et conviviale, pour donner de nouvelles couleurs à vos mots.
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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70
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English : Literary Writing Workshops: My Writing Factory
Sophie Satti invites you to explore writing in a creative and friendly way, to give new colors to your words.
L’événement Ateliers d’écriture littéraire ma fabrique d’écriture Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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