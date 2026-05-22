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ATELIERS D’éTé AU PAVILLONAteliers Arts Plastiques, BD, Manga et Architecture Le Pavillon – Maison de quartier de la Bottière Nantes

ATELIERS D’éTé AU PAVILLONAteliers Arts Plastiques, BD, Manga et Architecture Le Pavillon – Maison de quartier de la Bottière Nantes

ATELIERS D’éTé AU PAVILLONAteliers Arts Plastiques, BD, Manga et Architecture Le Pavillon – Maison de quartier de la Bottière Nantes mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Le Pavillon - Maison de quartier de la Bottière

Adresse : 147 Route de Sainte Luce , Nantes

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 14:30

Tarif : sur inscription sur inscription au 06 63 54 89 31 ou par mail à twopoints.contact@gmail.com

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-15 14:30 – 18:00
Gratuit : non sur inscription sur inscription au 06 63 54 89 31 ou par mail à twopoints.contact@gmail.com Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 14 

LE PAVILLON est ouvert en juillet pour les enfants et les ados. Espace dédié aux arts visuels dans le quartier Bottière, en annexe de la maison de quartier, viens-nous rejoindre si tu as envie de dessiner, prendre un pinceau, pratiquer la gravure, jouer avec un pochoir, construir un pop up, imaginer une maquette.14h30-16h pour les enfants de 5 à 10 ans16h30-18h pour les plus grands de 10 à 15 ans

Le Pavillon – Maison de quartier de la Bottière Nantes 44300
0663548931


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