ATELIERS D’éTé AU PAVILLONAteliers Arts Plastiques, BD, Manga et Architecture Le Pavillon – Maison de quartier de la Bottière Nantes
ATELIERS D’éTé AU PAVILLONAteliers Arts Plastiques, BD, Manga et Architecture Le Pavillon – Maison de quartier de la Bottière Nantes mercredi 15 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-15 14:30 – 18:00
Gratuit : non sur inscription sur inscription au 06 63 54 89 31 ou par mail à twopoints.contact@gmail.com Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 14
LE PAVILLON est ouvert en juillet pour les enfants et les ados. Espace dédié aux arts visuels dans le quartier Bottière, en annexe de la maison de quartier, viens-nous rejoindre si tu as envie de dessiner, prendre un pinceau, pratiquer la gravure, jouer avec un pochoir, construir un pop up, imaginer une maquette.14h30-16h pour les enfants de 5 à 10 ans16h30-18h pour les plus grands de 10 à 15 ans
Le Pavillon – Maison de quartier de la Bottière Nantes 44300
0663548931
Afficher la carte du lieu Le Pavillon – Maison de quartier de la Bottière et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Journée Culture Santé – Festival Handiclap, Site des Machines de l’Île de Nantes, Nantes 22 mai 2026
- Programme Ménopée, Pôle associatif Désiré Colombe, Nantes 22 mai 2026
- Fête de la Libre Usine 2026, Libre Usine (La), Nantes 22 mai 2026
- Saison vagabonde : Mini catch à Moustache – Dessins & bricolage, Square de la Baleine, Nantes 22 mai 2026
- Lumière d’août : White Spirit, Le Lieu Unique Nantes, Nantes 22 mai 2026