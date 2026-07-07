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AGENDA · Plurien

Ateliers d’été de Seitai Dojo Plurien

mardi 7 juillet 2026 · Dojo · Plurien

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Dojo
Adresse
1B Rue des Artisans
Ville
22240 Plurien
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plurien

Ateliers d’été de Seitai

Dojo 1B Rue des Artisans Plurien Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Pratique japonaise en petit groupe des mouvements de Seitai pour retrouver l’équilibre naturel, des ajustements corporels, apprendre a mieux se connaitre pour devenir acteur de sa sante.
Accessible à tous (de 13 à 80 ans et +), adapté à notre condition physique, sans prérequis.
Réservation encouragée (si complet, programmation d’un deuxième atelier)   .

Dojo 1B Rue des Artisans Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 70 69 60 31 

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English :

L’événement Ateliers d’été de Seitai Plurien a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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