Ateliers d’été de Seitai Dojo Plurien
mardi 28 juillet 2026 · Dojo · Plurien
Informations pratiques
Plurien
Ateliers d’été de Seitai
Dojo 1B Rue des Artisans Plurien Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Pratique japonaise en petit groupe des mouvements de Seitai pour retrouver l’équilibre naturel, des ajustements corporels, apprendre a mieux se connaitre pour devenir acteur de sa sante.
Accessible à tous (de 13 à 80 ans et +), adapté à notre condition physique, sans prérequis.
Réservation encouragée (si complet, programmation d’un deuxième atelier) .
Dojo 1B Rue des Artisans Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 70 69 60 31
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English :
L’événement Ateliers d’été de Seitai Plurien a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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