Ateliers d’été de Seitai Dojo Plurien

Informations pratiques

Plurien

Ateliers d’été de Seitai

Dojo 1B Rue des Artisans Plurien Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Pratique japonaise en petit groupe des mouvements de Seitai pour retrouver l’équilibre naturel, des ajustements corporels, apprendre a mieux se connaitre pour devenir acteur de sa sante.

Accessible à tous (de 13 à 80 ans et +), adapté à notre condition physique, sans prérequis.

Réservation encouragée (si complet, programmation d’un deuxième atelier) .

Dojo 1B Rue des Artisans Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 70 69 60 31

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English :

L’événement Ateliers d’été de Seitai Plurien a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor