ATELIERS D’INITIATION À LA POTERIE MAISON DU POTIER Cox

Cox

ATELIERS D’INITIATION À LA POTERIE

MAISON DU POTIER Avenue de Toulouse Cox Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Entre artisanat et savoir-faire. Plongez dans l’univers de la poterie, au cœur du musée La maison du potier , à Cox.

Accompagné d’un potier professionnel, façonnez votre propre création et découvrez tous les secrets de cet art ancestral gestes, étapes et techniques de fabrication n’auront plus de mystère pour vous !

Au fil de l’atelier, laissez parler votre créativité, tout en bénéficiant des conseils avisés d’un artisan passionné.

Une fois votre œuvre réalisée, elle sera cuite sur-place, et pourra être récupérée ultérieurement. Un souvenir unique et personnalisé.

Pour prolonger cette expérience en beauté, profitez de votre venue pour explorer le musée.

En visite libre, guidée ou audio-guidée, découvrez l’histoire de la poterie locale et les collections qui témoignent de ce riche patrimoine. Une activité ludique, créative et accessible à tous !

À partir de 5 ans. Nombre de places limité.

Tarifs Plus de 12 ans 10€, moins de 12 ans 7,50€.

Une autre date à venir le 27 août. 10 .

MAISON DU POTIER Avenue de Toulouse Cox 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 85 tourisme@hautstolosans.fr

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English :

Between craftsmanship and know-how. Immerse yourself in the world of pottery at the Potter’s House museum in Cox.

L’événement ATELIERS D’INITIATION À LA POTERIE Cox a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE