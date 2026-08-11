Ateliers d’initiation à l’aquaponie la Ferme Aquacole d’Anjou Morannes Morannes sur Sarthe-Daumeray

Informations pratiques

Morannes sur Sarthe-Daumeray

Ateliers d’initiation à l’aquaponie la Ferme Aquacole d’Anjou

Morannes La Millasserie Morannes sur Sarthe-Daumeray Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:30:00

fin : 2026-09-12 12:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Initiez-vous à l’aquaponie une expérience nature à vivre à la Ferme Aquacole de Morannes

Envie de mettre les mains dans l’eau… et de comprendre les secrets d’un écosystème fascinant ? Participez à un atelier d’initiation à l’aquaponie à la Ferme aquacole d’Anjou, pionnière depuis plus de 30 ans dans l’élevage responsable de poissons et les techniques durables.

L’aquaponie, c’est quoi ?

C’est un système écologique innovant qui associe élevage de poissons et culture de plantes, sans engrais ni pesticides. Au cœur de la serre pilote en circuit fermé, découvrez concrètement comment les poissons nourrissent les plantes… et comment les plantes filtrent naturellement l’eau. Un équilibre ingénieux, inspiré de la nature.

Un atelier pour apprendre en faisant

Ici, vous ne faites pas qu’observer vous expérimentez ! Accompagné par des professionnels passionnés, vous découvrirez les bases de l’aquaponie, comprendrez son fonctionnement et repartirez avec des conseils pratiques pour vous lancer à votre échelle.

Repartez avec des idées plein la tête… et l’envie de cultiver autrement.

Durée 2h | Pensez à réserver .

Morannes La Millasserie Morannes sur Sarthe-Daumeray 49640 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 42 26 80 contact@ferme-aquacole.com

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English :

Get started with aquaponics: a hands-on nature experience at the Morannes Aquaculture Farm

L’événement Ateliers d’initiation à l’aquaponie la Ferme Aquacole d’Anjou Morannes sur Sarthe-Daumeray a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe