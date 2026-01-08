Ateliers du Repair’café Place de l’église Gabarret

Ateliers du Repair’café

Place de l’église Mairie Gabarret Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Venez au REPAIR’ CAFÉ avec un objet cassé, en panne ou défectueux (vêtement, petit électroménager, jouet, lustre, lampadaire, …) et avec l’aide de réparateurs bénévoles, vous pourrez le remettre en état si possible gratuitement plutôt que de le jeter.

Un moment de convivialité qui s’accompagne d’un café et/ou d’une pâtisserie !

ATELIERS Petits électroménagers, Petites réparations vélo, Petits bricolage (sous réserve de la disponibilité des réparateurs bénévoles) .

Place de l’église Mairie Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 03 55 78

English : Ateliers du Repair’café

Come to REPAIR? CAFÉ with a broken, faulty or defective item (clothing, small electrical appliance, toy, chandelier, floor lamp, etc.) and, with the help of volunteer repairers, you can restore it, if possible free of charge, rather than throwing it away.

L’événement Ateliers du Repair’café Gabarret a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Landes d’Armagnac