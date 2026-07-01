Repas escargots à volonté Salle d’Animation Gabarret

Informations pratiques

Gabarret

Repas escargots à volonté

Salle d’Animation Avenue de la Gare Gabarret Landes

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 12:30:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Quand le Club Taurin du Gabardan propose un repas, impossible d’écarter cette invitation surtout quand les bêtes à cornes dans l’assiette sont délicieuses !

Au menu Melon & jambon, Escargots à volonté (vinaigrette et bordelaise), Poulet & Salade, Dessert, Café et Vin rouge compris.

Sur réservation

Quand le Club Taurin du Gabardan propose un repas, impossible d’écarter cette invitation surtout quand les bêtes à cornes dans l’assiette sont délicieuses !

Au menu Melon & jambon, Escargots à volonté (vinaigrette et bordelaise), Poulet & Salade, Dessert, Café et Vin rouge compris.

Uniquement sur réservation. .

Salle d’Animation Avenue de la Gare Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 92 02

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English : Repas escargots à volonté

When the Gabardan Bullfighting Club hosts a meal, it’s impossible to turn down the invitation—especially when the horned beasts on the plate are delicious!

On the menu: Melon & ham, Snails à la carte (with vinaigrette and Bordelaise sauce), Chicken & salad, Dessert, coffee, and red wine included.

Reservations required

L’événement Repas escargots à volonté Gabarret a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Landes d’Armagnac