Repas escargots à volonté Salle d’Animation Gabarret
lundi 27 juillet 2026 · Salle d'Animation · Gabarret
Informations pratiques
Gabarret
Repas escargots à volonté
Salle d’Animation Avenue de la Gare Gabarret Landes
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 12:30:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Quand le Club Taurin du Gabardan propose un repas, impossible d’écarter cette invitation surtout quand les bêtes à cornes dans l’assiette sont délicieuses !
Au menu Melon & jambon, Escargots à volonté (vinaigrette et bordelaise), Poulet & Salade, Dessert, Café et Vin rouge compris.
Sur réservation
Quand le Club Taurin du Gabardan propose un repas, impossible d’écarter cette invitation surtout quand les bêtes à cornes dans l’assiette sont délicieuses !
Au menu Melon & jambon, Escargots à volonté (vinaigrette et bordelaise), Poulet & Salade, Dessert, Café et Vin rouge compris.
Uniquement sur réservation. .
Salle d’Animation Avenue de la Gare Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 92 02
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English : Repas escargots à volonté
When the Gabardan Bullfighting Club hosts a meal, it’s impossible to turn down the invitation—especially when the horned beasts on the plate are delicious!
On the menu: Melon & ham, Snails à la carte (with vinaigrette and Bordelaise sauce), Chicken & salad, Dessert, coffee, and red wine included.
Reservations required
L’événement Repas escargots à volonté Gabarret a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Landes d’Armagnac
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