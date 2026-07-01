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Repas escargots à volonté Salle d’Animation Gabarret

lundi 27 juillet 2026 · Salle d'Animation · Gabarret

Repas escargots à volonté Salle d’Animation Gabarret

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
12:30:00
Lieu
Salle d'Animation
Adresse
Avenue de la Gare
Ville
40310 Gabarret
Département
Landes
Tarif
30 30 Tarif de base plein tarif

Gabarret

Repas escargots à volonté

Salle d’Animation Avenue de la Gare Gabarret Landes

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 12:30:00
fin : 2026-07-27

Date(s) :
2026-07-27

Quand le Club Taurin du Gabardan propose un repas, impossible d’écarter cette invitation surtout quand les bêtes à cornes dans l’assiette sont délicieuses !
Au menu Melon & jambon, Escargots à volonté (vinaigrette et bordelaise), Poulet & Salade, Dessert, Café et Vin rouge compris.
Sur réservation
Quand le Club Taurin du Gabardan propose un repas, impossible d’écarter cette invitation surtout quand les bêtes à cornes dans l’assiette sont délicieuses !
Au menu Melon & jambon, Escargots à volonté (vinaigrette et bordelaise), Poulet & Salade, Dessert, Café et Vin rouge compris.
Uniquement sur réservation.   .

Salle d’Animation Avenue de la Gare Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 92 02 

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English : Repas escargots à volonté

When the Gabardan Bullfighting Club hosts a meal, it’s impossible to turn down the invitation—especially when the horned beasts on the plate are delicious!
On the menu: Melon & ham, Snails à la carte (with vinaigrette and Bordelaise sauce), Chicken & salad, Dessert, coffee, and red wine included.
Reservations required

L’événement Repas escargots à volonté Gabarret a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Landes d’Armagnac

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