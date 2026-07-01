Informations pratiques

Pouzolles

ATELIERS EAU ET ÉTÉ

Pouzolles Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Ateliers Eau et été a réaliser en famille !

Au programme pêche, mur d’eau et bulles de savons, ateliers Rempli ton seau ! et Fabrique ton bateau, ton aquarium et ton cornet de glace! .

Entrée libre et gratuite.

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Pouzolles 34480 Hérault Occitanie +33 6 87 91 83 65

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English : ATELIERS EAU ET ÉTÉ

Water and Summer Workshops to Enjoy as a Family!

On the agenda: fishing, a water wall, and soap bubbles, plus workshops: “Fill Your Bucket!” and “Build Your Own Boat, Aquarium, and Ice Cream Cone!”

Admission is free.

L’événement ATELIERS EAU ET ÉTÉ Pouzolles a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT AVANT-MONTS