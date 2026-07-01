UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pouzolles

ATELIERS EAU ET ÉTÉ Pouzolles

samedi 25 juillet 2026 · Pouzolles

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Ville
34480 Pouzolles
Département
Hérault
Tarif

Pouzolles

ATELIERS EAU ET ÉTÉ

Pouzolles Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Ateliers Eau et été a réaliser en famille !
Au programme pêche, mur d’eau et bulles de savons, ateliers Rempli ton seau ! et Fabrique ton bateau, ton aquarium et ton cornet de glace! .
Entrée libre et gratuite.
  .

Pouzolles 34480 Hérault Occitanie +33 6 87 91 83 65 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ATELIERS EAU ET ÉTÉ

Water and Summer Workshops to Enjoy as a Family!
On the agenda: fishing, a water wall, and soap bubbles, plus workshops: “Fill Your Bucket!” and “Build Your Own Boat, Aquarium, and Ice Cream Cone!”
Admission is free.

L’événement ATELIERS EAU ET ÉTÉ Pouzolles a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT AVANT-MONTS

À voir aussi à Pouzolles (Hérault)