ATELIERS EAU ET ÉTÉ Pouzolles
samedi 25 juillet 2026 · Pouzolles
Informations pratiques
Pouzolles
ATELIERS EAU ET ÉTÉ
Pouzolles Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Ateliers Eau et été a réaliser en famille !
Au programme pêche, mur d’eau et bulles de savons, ateliers Rempli ton seau ! et Fabrique ton bateau, ton aquarium et ton cornet de glace! .
Entrée libre et gratuite.
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Pouzolles 34480 Hérault Occitanie +33 6 87 91 83 65
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English : ATELIERS EAU ET ÉTÉ
Water and Summer Workshops to Enjoy as a Family!
On the agenda: fishing, a water wall, and soap bubbles, plus workshops: “Fill Your Bucket!” and “Build Your Own Boat, Aquarium, and Ice Cream Cone!”
Admission is free.
L’événement ATELIERS EAU ET ÉTÉ Pouzolles a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT AVANT-MONTS
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