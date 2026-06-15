LES LUNDIS SUR LA PROMENADE À POUZOLLES Pouzolles lundi 3 août 2026.

Pouzolles

LES LUNDIS SUR LA PROMENADE À POUZOLLES

Pouzolles Hérault

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Joignez-vous à nous pour une soirée conviviale de gastonomie et du vin. Dégustez les vins du Domaine de l’Árjolle spécialement accordés avec les plats de Ken et Alison.

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Pouzolles 34480 Hérault Occitanie +33 6 23 39 72 90 info@kenetalisonscatering.com

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English :

Join us for a fun evening of fine dining and wine. Taste the wines from Domaine de l’%C1rjolle, specially paired with dishes prepared by Ken and Alison.

L’événement LES LUNDIS SUR LA PROMENADE À POUZOLLES Pouzolles a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OT AVANT-MONTS