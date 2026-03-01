Ateliers écriture enfant et adulte Maison Gacha Paris

Ces ateliers proposent à ces participants un moment collectif ludique, de partage et de bienveillance. Il s’inscrit dans le programme de collecte de contes traditionnels initiée par la fondation de jean Félicien Gacha et la Maison Gacha en partenariat avec des chefferies de l’ouest de Cameroun. L’atelier d’écriture s’inspirera également des collections de Ndop et de textiles africains traditionnels conservés par la Maison Gacha. Le Ndop est un tissu précieux porté par le roi, les nobles lors de cérémonies et rituels.

La Maison Gacha tient ses racines de la Fondation Jean-Félicien Gacha, située à Bangoulap, au Cameroun. Elle soutient les activités de la Fondation à travers des projets de coopération dans le domaine de l’artisanat, de l’éducation, de la culture, et de la santé. La Maison Gacha conserve une collection particulière d’art africain. Elle abrite un lieu d’expositions et de conférences, ainsi qu’une bibliothèque (sur rendez-vous). Ouverte à la contemporanéité et respectueuse des traditions, elle expose, édite, crée et partage.

Trois séances sont proposées: Pour les enfants, le mercredi 11 mars de 14h à 15h30.

Pour les adultes, le mardi 10 mars de 14h à 15h30 et le mercredi 11 mars de 18h à 19h30

La Maison Gacha vous propose de partir à la découverte du patrimoine camerounais. Explorez différentes formes d’écriture pour un voyage au cœur des contes et des textiles traditionnels.

Du mardi 10 mars 2026 au mercredi 11 mars 2026 :

mardi

de 14h00 à 15h30

mercredi

de 18h00 à 19h30

mercredi

de 14h00 à 15h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Maison Gacha 5, rue des épinettes 75017 Paris

https://maisongacha.fr/ +33142286994 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr



