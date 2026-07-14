Ateliers éducatifs gratuits pour les jeunes

Informations pratiques

Nous proposons des ateliers gratuits de méthodologie sur plusieurs thèmes :

– Apprendre à réviser et mémoriser

– Méthodes et stratégies pour progresser en math

– Anticiper, gérer et combattre son stress

– Booster sa confiance en soi

– Démystifier la philo

– Le français c’est pas si compliqué

Ces ateliers sont réservés aux collégiens et lycéens dans l’objectif de les accompagner en dehors de l’école, dans nos espaces de travail appelés Ruches.

Un moment convivial pour apprendre autrement, poser toutes ses questions et acquérir des outils utiles tout au long de l’année. Nous serons ravis de vous accueillir !

Ateliers de méthodologie gratuits le week-end.

Du samedi 19 septembre 2026 au dimanche 11 octobre 2026 :

gratuit

Ces ateliers sont gratuits mais les place sont limitées, réservation sur notre site obligatoire.

Public jeunes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-12T01:59:59+02:00

Date(s) :



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