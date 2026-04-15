Ateliers en scène (enfants et ados), La Fabrique Ile de Nantes – Trempo, Nantes

Ateliers en scène (enfants et ados) Mercredi 27 mai, 14h00, 18h30 La Fabrique Ile de Nantes – Trempo Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T18:30:00+02:00 – 2026-05-27T21:30:00+02:00

Les groupes enfants et ados créés au sein de l’école de musique montent sur scène et présentent des reprises de leur choix. L’occasion de mettre à profit les heures à pratiquer ensemble en studio.

La Fabrique Ile de Nantes – Trempo 6 Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Les groupes enfants et ados créés au sein de l’école de musique montent sur scène et présentent des reprises de leur choix. L’occasion de mettre à profit les heures à pratiquer ensemble en studio. reprise chanson