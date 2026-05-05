Vivons notre Cœur de Ville, Place Gloriette – Petite Hollande, Nantes
Vivons notre Cœur de Ville, Place Gloriette – Petite Hollande, Nantes mercredi 27 mai 2026.
Vivons notre Cœur de Ville Mercredi 27 mai, 15h00 Place Gloriette – Petite Hollande Loire-Atlantique
GRATUIT
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T15:00:00+02:00 – 2026-05-27T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-27T15:00:00+02:00 – 2026-05-27T18:00:00+02:00
Préservons notre cadre de vie : participez à une rencontre dédiée aux acteurs de l’environnement. Découvrez les initiatives associatives ainsi que les dispositifs de la Ville et de Nantes Métropole pour assurer la propreté des espaces publics au bénéfice de tous.
Place Gloriette – Petite Hollande Place de la gloriette nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240416332 »}]
Sensibilisation à l’environnement et à la santé Environnement santé
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