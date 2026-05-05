Vivons notre Cœur de Ville, Place Gloriette – Petite Hollande, Nantes

Vivons notre Cœur de Ville Mercredi 27 mai, 15h00 Place Gloriette – Petite Hollande Loire-Atlantique

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T15:00:00+02:00 – 2026-05-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T15:00:00+02:00 – 2026-05-27T18:00:00+02:00

Préservons notre cadre de vie : participez à une rencontre dédiée aux acteurs de l’environnement. Découvrez les initiatives associatives ainsi que les dispositifs de la Ville et de Nantes Métropole pour assurer la propreté des espaces publics au bénéfice de tous.

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Sensibilisation à l’environnement et à la santé Environnement santé