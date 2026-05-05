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Vivons notre Cœur de Ville, Place Gloriette – Petite Hollande, Nantes

Vivons notre Cœur de Ville, Place Gloriette – Petite Hollande, Nantes

Vivons notre Cœur de Ville, Place Gloriette – Petite Hollande, Nantes mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Place Gloriette - Petite Hollande

Adresse : Place de la gloriette nantes

Ville : 44003 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Tarif : GRATUIT

Vivons notre Cœur de Ville Mercredi 27 mai, 15h00 Place Gloriette – Petite Hollande Loire-Atlantique

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T15:00:00+02:00 – 2026-05-27T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-27T15:00:00+02:00 – 2026-05-27T18:00:00+02:00

Préservons notre cadre de vie : participez à une rencontre dédiée aux acteurs de l’environnement. Découvrez les initiatives associatives ainsi que les dispositifs de la Ville et de Nantes Métropole pour assurer la propreté des espaces publics au bénéfice de tous.

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Sensibilisation à l’environnement et à la santé Environnement santé

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