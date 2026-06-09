Ateliers Enluminure & Calligraphie Cabane 36 Le Château-d’Oléron

Le Château-d’Oléron

Ateliers Enluminure & Calligraphie

Cabane 36 Avenue du port Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Venez découvrir, lors d’ une initiation, l’ enluminure et/ou à la calligraphie. Travail à la plume, pinceau, feuille d or et pigments. Tous les jours, en juillet, août. Plein tarif 30€/h, tarif famille + 25€/h.

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Cabane 36 Avenue du port Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 71 25 69 latelier.enlumine@hotmail.fr

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English : Illumination & Calligraphy Workshops

Come and discover illumination and/or calligraphy. Work with pen, brush, gold leaf and pigments. Daily, July and August. Full price 30?/h, family price + 25?/h.

L’événement Ateliers Enluminure & Calligraphie Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes