Fête de la Musique au Château d’Oléron Esplanade de la Citadelle Le Château-d’Oléron

Esplanade de la Citadelle Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21 00:00:00
2026-06-21
Fête de la musique organisée par le Service Culturel de la mairie concerts de groupes locaux, Food-trucks et buvette.
Esplanade de la Citadelle Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 60 51 le-chateau-oleron-tourisme@marennes.oleron.com
English :
Fête de la musique organized by the town council’s Cultural Service: concerts by local bands, food-trucks and refreshments.
