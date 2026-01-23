Fête de la Musique au Château d’Oléron Esplanade de la Citadelle Le Château-d’Oléron

Fête de la Musique au Château d’Oléron

Esplanade de la Citadelle Citadelle Le Château-d'Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21 00:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique organisée par le Service Culturel de la mairie concerts de groupes locaux, Food-trucks et buvette.

.

Esplanade de la Citadelle Citadelle Le Château-d'Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 60 51 le-chateau-oleron-tourisme@marennes.oleron.com

English :

Fête de la musique organized by the town council’s Cultural Service: concerts by local bands, food-trucks and refreshments.

L’événement Fête de la Musique au Château d’Oléron Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes