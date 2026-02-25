Spectacle de Danse de l’école de danse DAC La Citadelle Le Château-d’Oléron

Spectacle de Danse de l’école de danse DAC

La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Gratuit de 5 ans

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

2026-06-06 2026-06-07

Les professeurs et leurs élèves de l’école de danse DAC Danse au Château sont fiers de vous présenter trois pièces chorégraphiques de danses contemporaines et de danse classique.

La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 05 09 97 danse.dac@gmail.com

English :

The teachers and students of the DAC Danse au Château dance school are proud to present three contemporary and classical dance pieces.

