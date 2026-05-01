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INVERSO exposition du collectif l’Illumineuse Citadelle du Château d’Oléron Le Château-d’Oléron

INVERSO exposition du collectif l’Illumineuse Citadelle du Château d’Oléron Le Château-d’Oléron vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Citadelle du Château d'Oléron

Adresse : Avenue de la Citadelle

Ville : 17480 Le Château-d'Oléron

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Le Château-d’Oléron

INVERSO exposition du collectif l’Illumineuse

Citadelle du Château d’Oléron Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 11:00:00
fin : 2026-06-11 18:00:00

Date(s) :
2026-05-29

Le collectif l’Illumineuse présente Inverso , une exposition d’art contemporain qui se déploie dans les différents bâtiments de la Citadelle du Château d’Oléron.
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Citadelle du Château d’Oléron Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 93 62 42  collectiflillumineuse@gmail.com

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English :

The l’Illumineuse collective presents Inverso , a contemporary art exhibition that unfolds in the various buildings of the Citadelle du Château d’Oléron.

L’événement INVERSO exposition du collectif l’Illumineuse Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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