INVERSO exposition du collectif l’Illumineuse Citadelle du Château d’Oléron Le Château-d’Oléron

Le Château-d’Oléron

INVERSO exposition du collectif l’Illumineuse

Citadelle du Château d’Oléron Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 11:00:00

fin : 2026-06-11 18:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Le collectif l’Illumineuse présente Inverso , une exposition d’art contemporain qui se déploie dans les différents bâtiments de la Citadelle du Château d’Oléron.

.

Citadelle du Château d’Oléron Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 93 62 42 collectiflillumineuse@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The l’Illumineuse collective presents Inverso , a contemporary art exhibition that unfolds in the various buildings of the Citadelle du Château d’Oléron.

L’événement INVERSO exposition du collectif l’Illumineuse Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes