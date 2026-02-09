Expositions à la citadelle Saison 2026 Le Château-d’Oléron

Expositions à la citadelle Saison 2026

Salles de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2026-06-01

fin : 2026-09-30

2026-06-01

De juin à septembre, les expositions se succèdent dans les salles de la Citadelle peinture, sculptures, photos, bijoux, dessins. Le programme complet n’a pas encore été communiqué.

Salles de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23

English : Exhibitions at La Citadelle Season 2026

From June to September, exhibitions of paintings, sculptures, photos, jewelry and drawings will be held in the Citadelle’s halls. The full program has yet to be announced.

